Поклонники обеспокоены состоянием Аллы Пугачевой: комментарий бывшей домработницы

Людмила Дороднова о состоянии Аллы Пугачевой: стрессы и проблемы со здоровьем

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая домработница Аллы Пугачевой, Людмила Дороднова, сообщила, что певица действительно плохо себя чувствует и находится в стрессе. Это заявление связано с недавним появлением Пугачевой вместе с Максимом Галкиным в Юрмале, где поклонники заметили её ссутулившуюся фигуру.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм, PDM

Людмила отметила, что поклонники обеспокоены и не понимают, почему так произошло. Дороднова подчеркнула, что при такой погоде легко можно ссутулиться и не разогнуться, а также указала на проблемы со здоровьем певицы, касающиеся ног и сердца.

Она также отметила стойкость Пугачевой и выразила удивление её нервной выдержкой.