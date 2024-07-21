Поклонники обеспокоены состоянием Аллы Пугачевой: комментарий бывшей домработницы

Бывшая домработница Аллы Пугачевой, Людмила Дороднова, сообщила, что певица действительно плохо себя чувствует и находится в стрессе. Это заявление связано с недавним появлением Пугачевой вместе с Максимом Галкиным в Юрмале, где поклонники заметили её ссутулившуюся фигуру.
Людмила отметила, что поклонники обеспокоены и не понимают, почему так произошло. Дороднова подчеркнула, что при такой погоде легко можно ссутулиться и не разогнуться, а также указала на проблемы со здоровьем певицы, касающиеся ног и сердца.
Она также отметила стойкость Пугачевой и выразила удивление её нервной выдержкой.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.