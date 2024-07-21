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Поклонники обеспокоены состоянием Аллы Пугачевой: комментарий бывшей домработницы

Людмила Дороднова о состоянии Аллы Пугачевой: стрессы и проблемы со здоровьем

0:43
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Аллы Пугачевой, Людмила Дороднова, сообщила, что певица действительно плохо себя чувствует и находится в стрессе. Это заявление связано с недавним появлением Пугачевой вместе с Максимом Галкиным в Юрмале, где поклонники заметили её ссутулившуюся фигуру.

Людмила Дороднова о состоянии Аллы Пугачевой: стрессы и проблемы со здоровьем
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм, PDM

Людмила отметила, что поклонники обеспокоены и не понимают, почему так произошло. Дороднова подчеркнула, что при такой погоде легко можно ссутулиться и не разогнуться, а также указала на проблемы со здоровьем певицы, касающиеся ног и сердца.

Она также отметила стойкость Пугачевой и выразила удивление её нервной выдержкой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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