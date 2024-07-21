Олег Газманов: "Уехавшие артисты уже жалеют и хотят вернуться"

Олег Газманов в интервью на YouTube-канале БелТА выразил уверенность, что многие артисты, покинувшие Россию, сейчас жалеют о своем решении. По его мнению, они уехали не из-за убеждений, а под влиянием момента, и теперь испытывают сожаление.
Газманов подчеркнул, что вернуть доверие и прежнее расположение публики тем, кто захочет вернуться, будет непросто. Он отметил, что народ строго осуждает тех, кто, по его мнению, предал свою страну и предков.
Газманов также рассказал, что на него наложили санкции Евросоюз, Канада, Австралия и другие страны Запада, что лишает его возможности попасть в собственную квартиру в Юрмале. Несмотря на это, певец заявил, что не жалуется, и пожелал тем, кто ввел против него санкции, "подавиться" этой недвижимостью.
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