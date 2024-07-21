Олег Газманов: "Уехавшие артисты уже жалеют и хотят вернуться"

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Олег Газманов: "Многие уехавшие артисты жалеют о своем решении"

0:54
Шоу-бизнес

Олег Газманов в интервью на YouTube-канале БелТА выразил уверенность, что многие артисты, покинувшие Россию, сейчас жалеют о своем решении. По его мнению, они уехали не из-за убеждений, а под влиянием момента, и теперь испытывают сожаление.

Олег Газманов: "Многие уехавшие артисты жалеют о своем решении"
Фото: Wikipedia by ВАДИМ ЧУПРИНА, CC BY-SA 4.0

Газманов подчеркнул, что вернуть доверие и прежнее расположение публики тем, кто захочет вернуться, будет непросто. Он отметил, что народ строго осуждает тех, кто, по его мнению, предал свою страну и предков.

Газманов также рассказал, что на него наложили санкции Евросоюз, Канада, Австралия и другие страны Запада, что лишает его возможности попасть в собственную квартиру в Юрмале. Несмотря на это, певец заявил, что не жалуется, и пожелал тем, кто ввел против него санкции, "подавиться" этой недвижимостью.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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