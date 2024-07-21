Патриот Сергей Безруков рассказал, где отдыхает этим летом

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков объяснил, какой вид отдыха ему милее всего.
Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фото с берега Волги. На снимке актёр сидит на пляже и вдохновенно смотрит на речные просторы.
"Река для меня лучше, чем море. Может потому, что корни волжские. Родители — коренные волжане", — написал под фотографией патриотично настроенный народный артист России.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин показал, куда они с певицей Валерией отправились отдыхать этим летом. Звёздная пара выбрала отдых за рубежом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.