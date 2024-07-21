Патриот Сергей Безруков рассказал, где отдыхает этим летом

Сергей Безруков показал фото со своего патриотичного отдыха

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков объяснил, какой вид отдыха ему милее всего.

Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фото с берега Волги. На снимке актёр сидит на пляже и вдохновенно смотрит на речные просторы.

"Река для меня лучше, чем море. Может потому, что корни волжские. Родители — коренные волжане", — написал под фотографией патриотично настроенный народный артист России.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин показал, куда они с певицей Валерией отправились отдыхать этим летом. Звёздная пара выбрала отдых за рубежом.

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