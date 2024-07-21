Анна Заворотнюк показала свою моложавую бабушку, маму Анастасии Заворотнюк

Анна Заворотнюк приехала погостить в деревню к своей бабушке, маме Анастасии Заворотнюк.
Анна Заворотнюк опубликовала в "Инстаграме"* фотографии из сельской местности. Она показала свою моложавую бабушку, родительницу покойной звезды сериала "Моя прекрасная няня".
"Сегодня мы наконец-таки совершили семейное путешествие в Нижегородскую область, в Перевоз, на родину моей любимой бабушки", — написала под снимком Анна.
Заворотнюк-младшая рассказала, что они побывали в родной деревне "Заключная" и отыскали дом, где прошло детство старшего поколения семьи Заворотнюк.
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