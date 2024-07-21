Анна Заворотнюк показала свою моложавую бабушку, маму Анастасии Заворотнюк

Анна Заворотнюк показала свою красивую бабушку

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Заворотнюк приехала погостить в деревню к своей бабушке, маме Анастасии Заворотнюк.

Фото: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk by Инстаграм Анны Заворотнюк is licensed under public doman

Анна Заворотнюк опубликовала в "Инстаграме"* фотографии из сельской местности. Она показала свою моложавую бабушку, родительницу покойной звезды сериала "Моя прекрасная няня".

"Сегодня мы наконец-таки совершили семейное путешествие в Нижегородскую область, в Перевоз, на родину моей любимой бабушки", — написала под снимком Анна.

Заворотнюк-младшая рассказала, что они побывали в родной деревне "Заключная" и отыскали дом, где прошло детство старшего поколения семьи Заворотнюк.

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