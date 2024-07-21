Певица Слава принесла свои извинения Ларисе Долиной за неудачную шутку

Певица Слава извинилась перед Ларисой Долиной

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Певица Слава раскаялась в том, что высмеяла народную артистку России Ларису Долину.

Фото: https://vk.com/larisadolinacom by ВК-аккаунт Ларисы Долиной is licensed under public doman

Певица Слава поспешила извиниться перед Ларисой Долиной, когда её невинная шутка про букеты цветов от поклонников и аллергию вышла из-под контроля.

Исполнительница хита "Одиночество — сволочь" заверила, что её слова неверно истолковали.

"Я просто общалась со зрителями, это ни в коем случае не упрёк. Не могу написать в директ, потому что Лариса Александровна на меня не подписана", — объяснила встревоженная певица.

Ранее Лариса Долина отреагировала на слова певицы Славы и пожелала ей никогда не страдать аллергией.