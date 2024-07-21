Певица Анна Седакова рассказала, как медики спасли её семилетнего сына Гектора

Анна Седакова рассказала об экстренной медицинской помощи сыну Гектору

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седакова похвалила работников государственной скорой помощи, которые помогли её сыну Гектору.

Фото: https://www.instagram.com/annasedokova by Инстаграм Анны Седаковой is licensed under public doman

Анна Седакова рассказала, что её семилетнего сына стали мучить боли в животе

"Признаюсь, я впадаю в настоящую панику, когда у моего ребёнка начинает что-то болеть…. Недавно были в Подмосковье, как вдруг в 10 вечера у Гектора заболел живот", — написала звезда под фото с наследником.

Певица отметила, что начала искать телефоны частных клиник, однако ей все посоветовали обратиться в службу 112. К мальчику оперативно направили бригаду. Медики помогли ребёнку, а наутро сами позвонили и выяснили, как чувствует себя маленький пациент.

У Анны Седоковой трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича. 13-летния Моника от украинского бизнесмена Максима Чернявского и семилетний сын Гектор от бизнесмена Артёма Комарова. Со всеми мужьями звезда находится в разводе.