Певица Анна Седакова рассказала, как медики спасли её семилетнего сына Гектора

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седакова похвалила работников государственной скорой помощи, которые помогли её сыну Гектору.
Анна Седакова рассказала, что её семилетнего сына стали мучить боли в животе
"Признаюсь, я впадаю в настоящую панику, когда у моего ребёнка начинает что-то болеть…. Недавно были в Подмосковье, как вдруг в 10 вечера у Гектора заболел живот", — написала звезда под фото с наследником.
Певица отметила, что начала искать телефоны частных клиник, однако ей все посоветовали обратиться в службу 112. К мальчику оперативно направили бригаду. Медики помогли ребёнку, а наутро сами позвонили и выяснили, как чувствует себя маленький пациент.
У Анны Седоковой трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича. 13-летния Моника от украинского бизнесмена Максима Чернявского и семилетний сын Гектор от бизнесмена Артёма Комарова. Со всеми мужьями звезда находится в разводе.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.