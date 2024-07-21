Актёр Сергей Безруков похвастался урожаем на своей даче: крыжовник немного подвёл

Безруков рассказал об урожае на своём участке: "Дача, жара, борода"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков показал, какие плоды произрастают на его даче.

Фото: @s_bezrukov by Телеграм-канал Сергея Безрукова is licensed under public doman

Звезда сериала "Бригада" опубликовал в своём Telegram-канале кадры со своего дачного участка.

На фото усатый и бородатый артист запечатлён у куста крыжовника, с которого свисают крупные спелые ягоды.

"Лето почти по Чехову. Дача, жара, борода, крыжовник. Крыжовник, правда, немного "подвёл" — не по-чеховски хорош", — написал под фотографией народный артист России.

Ранее Сергей Безруков похвастался уловом с рыбалки, на которую актёр взял с собой восьмилетнюю дочку Машу.