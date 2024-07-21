Актёр Сергей Безруков похвастался урожаем на своей даче: крыжовник немного подвёл

Актёр Сергей Безруков показал, какие плоды произрастают на его даче.
Звезда сериала "Бригада" опубликовал в своём Telegram-канале кадры со своего дачного участка.
На фото усатый и бородатый артист запечатлён у куста крыжовника, с которого свисают крупные спелые ягоды.
"Лето почти по Чехову. Дача, жара, борода, крыжовник. Крыжовник, правда, немного "подвёл" — не по-чеховски хорош", — написал под фотографией народный артист России.
Ранее Сергей Безруков похвастался уловом с рыбалки, на которую актёр взял с собой восьмилетнюю дочку Машу.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.