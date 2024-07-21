Брухунова показала, как весело Петросян проводит время с сыном Ваганом: "С папой хорошо"

Брухунова показала игры Петросяна с сыном Ваганом

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась трогательным семейным контентом с мужем и сыном Ваганом.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова разместила в "Инстаграме"* фото, на котором 78-летний Евгений Петросян радуется в компании четырёхлетнего сына Вагана. Отец и сын улыбаются на снимке похожими улыбками.

"Бесценные мгновения", — подписала кадры Татьяна.

Интернет-пользователи остались в восторге от такого контента.

"Лапуля такой. С папой хорошо"; "Фото заряжено любовью. Мой любимый артист. Вагаша просто чудо"; "Как повзрослел", — писали фолловеры под постом Брухуновой.

Ранее народный артист России Сергей Безруков показал, как весело проводит время с дочкой Машей на отдыхе.

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