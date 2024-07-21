Брухунова показала, как весело Петросян проводит время с сыном Ваганом: "С папой хорошо"

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась трогательным семейным контентом с мужем и сыном Ваганом.
Татьяна Брухунова разместила в "Инстаграме"* фото, на котором 78-летний Евгений Петросян радуется в компании четырёхлетнего сына Вагана. Отец и сын улыбаются на снимке похожими улыбками.
"Бесценные мгновения", — подписала кадры Татьяна.
Интернет-пользователи остались в восторге от такого контента.
"Лапуля такой. С папой хорошо";
"Фото заряжено любовью. Мой любимый артист. Вагаша просто чудо";
"Как повзрослел", — писали фолловеры под постом Брухуновой.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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