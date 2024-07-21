Мадонна отказалась помогать сыну: Дэвид Банда вынужден искать еду на улице

Сын Мадонны столкнулся с финансовыми трудностями

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мадонна, у которой шестеро детей (двое родных и четверо приемных), особое внимание уделяет своему приемному сыну из Малави, Дэвиду Банда.

Фото: Социальные сети by Дэвид Банда, PDM

Усыновленный в младенчестве, Дэвид унаследовал от матери страсть к эпатажу и ярким нарядам, часто появляясь на светских мероприятиях и концертах с обнаженным торсом. Однако, на волне сепарации звездных детей, Дэвид решил дистанцироваться от матери после достижения совершеннолетия.

Он покинул дом и вместе с девушкой переехал в Бронкс. Жизнь оказалась трудной: несмотря на репетиторство и онлайн-уроки игры на гитаре, денег едва хватает на аренду, а иногда не хватает даже на еду.

Подписчики соцсетей поддержали парня, отметив его оптимизм и стойкость. Однако некоторые пользователи возмутились, что Мадонна, с состоянием в 650 миллионов фунтов стерлингов, не помогает сыну финансово, несмотря на собственное благосостояние.