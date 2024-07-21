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Эдвард Бил в центре нового скандала: самокат, патрульная форма и арест

Эдвард Бил и его друг задержаны за хулиганство на самокатах в Москве

1:11
Шоу-бизнес

Эдвард Бил, известный скандальный пранкер, снова оказался в следственном изоляторе из-за очередного инцидента в дорожно-транспортной сфере. На этот раз он предпочел самокат автомобилю.

Эдвард Бил и его друг задержаны за хулиганство на самокатах в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Erokhin, CC BY-SA 4.0

В подмосковном Одинцово и в центре Москвы на Неглинной улице Бил, одетый в форму патрульной службы, вместе с другом отнимали у прохожих самокаты, придумывая нарушения и иногда ведя себя агрессивно. Видеоролик с их действиями появился в сети. В итоге, правоохранительные органы задержали пранкеров на месте.

Мещанский районный суд Москвы признал Била и его друга виновными в мелком хулиганстве и приговорил их к 13 суткам административного ареста.

Бил известен также участием в ДТП в 2021 году, когда, управляя Audi RS6, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами, что привело к тяжелым последствиям для одной из пострадавших. Тогда суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав, а позже — к одному году и двум месяцам колонии общего режима.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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