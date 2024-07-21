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Вдова Ширвиндта раскритиковала юбилейный вечер в честь покойного мужа

В Театре сатиры прошёл юбилейный вечер в честь Александра Ширвиндта

1:15
Шоу-бизнес

19 июля, в 90-летие со дня рождения народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, в Театре сатиры прошел его юбилейный вечер под названием "Планета Ширвиндт".

В Театре сатиры прошёл юбилейный вечер в честь Александра Ширвиндта
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

Этот вечер был запланирован самим артистом, но жизнь внесла свои коррективы, и Александр Ширвиндт ушел из жизни за четыре месяца до юбилея. Сценарий мероприятия претерпел изменения, что также связано со сменой руководства театра.

Новый художественный руководитель Евгений Герасимов стал ключевой фигурой в организации праздника. Вечер был насыщен воспоминаниями о Ширвиндте, сценами из его мемуаров, книг и любимого досуга. Также говорилось о его любви к жене Наталье Николаевне Белоусовой, с которой он прожил более 70 лет. В завершении сын Михаил Ширвиндт со своими детьми представил телескоп, символизируя связь с ушедшим отцом. Наталья Николаевна, вдова артиста, отметила, что мероприятие было излишне пафосным, что не соответствовало характеру Ширвиндта, сообщает "Комсомольская Правда".

Юбилейный вечер повторят 1 октября в честь 100-летия Театра сатиры.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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