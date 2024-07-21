Цветочная драма: как аллергия на лилии привела к недопониманию между певицами

Аллергия на цветы: Лариса Долина и Слава в цветочном споре

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Долина, известная певица, выступившая на концерте "Курчатов Фест" в Челябинске, отказалась принять букет от одной из поклонниц, объяснив, что страдает аллергией на лилии. В ответ на это заявление, певица Анастасия Сланевская (Слава), выступившая в Анапе, заявила, что готова принять любые цветы от своих поклонников, не имея аллергии.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасия Сланевской

После этого высказывания Лариса Долина поделилась своим недоумением по поводу такого обращения в свою сторону. В свою очередь, Слава выразила свои извинения в личном блоге, уточнив, что ее слова были просто шуткой и не были адресованы как упрек Ларисе Долине.