Цветочная драма: как аллергия на лилии привела к недопониманию между певицами

Лариса Долина, известная певица, выступившая на концерте "Курчатов Фест" в Челябинске, отказалась принять букет от одной из поклонниц, объяснив, что страдает аллергией на лилии. В ответ на это заявление, певица Анастасия Сланевская (Слава), выступившая в Анапе, заявила, что готова принять любые цветы от своих поклонников, не имея аллергии.
После этого высказывания Лариса Долина поделилась своим недоумением по поводу такого обращения в свою сторону. В свою очередь, Слава выразила свои извинения в личном блоге, уточнив, что ее слова были просто шуткой и не были адресованы как упрек Ларисе Долине.
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