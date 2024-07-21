Валерий Меладзе: от успеха к бойкоту в российском шоу-бизнесе

Излюбленный певец олигархов Меладзе столкнулся с отсутствием предложений

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерий Меладзе, ранее успешный артист в России, который активно гастролировал и выступал на частных мероприятиях, столкнулся с резким изменением ситуации после выражения своего мнения по поводу специальной военной операции.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Валерия Меладзе @meladzevalerian

Заказчики теперь предпочитают приглашать исполнителей с другими гражданскими позициями, что привело к негласному бойкоту Меладзе. Его бывшие места в списках приглашенных заняли другие артисты, такие как Сосо Павлиашвили, и, соответственно, Меладзе утратил стабильный доход.

Продюсер Сергей Лавров сообщил, что за последние два года к артисту не поступало запросов на выступления в России. Усиливающееся недовольство общественности также привело к предложениям для певца продать свою виллу в Испании и пожертвовать средства на нужды военных действий.