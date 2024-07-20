Успехи сыновей продюсера Киселева под прицелом критики

Наследники "Русской медиагруппы": как преодолевают нападения хейтеров

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сыновья продюсера Владимира Киселева, Юрий и Владимир, продолжают сталкиваться с критикой и хейтом в сети из-за своего музыкального выбора. Общественность скептически отнеслась к их проектам ЮрКисс и ВладиМир, считая, что успех им обеспечил влиятельный отец.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт жены Владимира Киселёва @sever_elena

Однако, несмотря на негативные отзывы, молодые артисты смогли занять места в хит-парадах и завоевать престижные награды.

Певец Прохор Шаляпин также прокомментировал ситуацию, отметив, что сыновья не ответственны за своё происхождение и выразил мнение, что они ведут себя достойно, несмотря на бурные обсуждения в интернете.