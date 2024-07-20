Наследство Заворотнюк: структура имущества и правовые вопросы

Анастасия Заворотнюк: как актриса распорядилась имуществом на фоне болезни

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк, столкнувшись с диагнозом, заранее позаботилась о распределении своего имущества, что исключает проблемы с наследством после ее смерти. Семья актрисы, включая мужа Петра Чернышева, 5-летнюю дочь Милу и ее мать, проживала в загородном доме, купленном в 2015 году, площадь которого составляет 682 кв. м и сейчас оценивается в 120 миллионов рублей.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Заворотнюк @a.zavorotnyuk

Заворотнюк оформил участок и дом на свою маму и младшую дочь. У нее также были квартиры в Москве, которые были переписаны на старшую дочь и сына. Вдова Чернышева подала иск к застройщику, так как во время болезни Анастасии он не имел возможности заняться правовыми вопросами, вероятно, из-за задержки в сдаче дома.