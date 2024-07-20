Новая глава в жизни Анастасии Волочковой и Прохора Шаляпина

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Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин: от дружбы к любви

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова неоднократно делала заявления о своем предстоящем замужестве, однако эти разговоры так и не привели к конкретным действиям. Хотя ее поклонники менялись, она сохраняла дружеские отношения с несколькими людьми.

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин: от дружбы к любви
Фото: vk.com by Анастасия Волочкова

Тем не менее, множественные скандалы, такие как разрыв с Никитой Джигурдой, не остались незамеченными.

Отношения с Прохором Шаляпиным, который изначально привлекался к богатым женщинам, перешли на новый уровень. На днях пару увидели во время прогулки в центре Москвы, где они провели время после выступления балерины. Волочкова продемонстрировала свои чувства к Шаляпину, сказав, что любит его и не собирается никому его отдавать.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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