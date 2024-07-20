Новая глава в жизни Анастасии Волочковой и Прохора Шаляпина

Анастасия Волочкова неоднократно делала заявления о своем предстоящем замужестве, однако эти разговоры так и не привели к конкретным действиям. Хотя ее поклонники менялись, она сохраняла дружеские отношения с несколькими людьми.
Тем не менее, множественные скандалы, такие как разрыв с Никитой Джигурдой, не остались незамеченными.
Отношения с Прохором Шаляпиным, который изначально привлекался к богатым женщинам, перешли на новый уровень. На днях пару увидели во время прогулки в центре Москвы, где они провели время после выступления балерины. Волочкова продемонстрировала свои чувства к Шаляпину, сказав, что любит его и не собирается никому его отдавать.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.