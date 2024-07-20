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Певица Варвара: "Алла Пугачева нужна нам в России"

Возвращение Аллы Пугачевой: возможен ли триумфальный камбэк Примадонны

1:16
Шоу-бизнес

Российская общественность активно обсуждает возможное возвращение Аллы Пугачевой в страну уже 2,5 года, несмотря на то что сама певица не торопится с этим решением. Певица Варвара призналась, что выросла на песнях Примадонны и считает, что Алла Борисовна всегда была важной частью жизни многих людей. Варвара выразила сожаление, что Пугачева сейчас не в России, отметив, что ее песни доходят до сердца и ее поддержка могла бы пригодиться.

Возвращение Аллы Пугачевой: возможен ли триумфальный камбэк Примадонны
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм, PDM

Варвара также считает, что Пугачева не предательница, а находится под влиянием своего молодого мужа, возможно, даже запугана им. Эти мысли разделяют многие друзья и коллеги певицы, полагая, что в 75 лет ей трудно оставаться одной, поэтому она и следует указаниям мужа. Варвара уверена, что если бы Пугачева вернулась, народ бы ее принял, поскольку многие выросли на ее песнях.

Недавно Алла Пугачева переехала с семьей в Латвию, где прохладнее летом, чем в Израиле или на Кипре. В Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле, что является дополнительным поводом для встречи с подругой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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