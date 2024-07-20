Дженнифер Лопес намекнула на отношения с Беном Аффлеком в Instagram*

Загадочный пост Дженнифер Лопес: обращение к Бену Аффлеку

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Дженнифер Лопес опубликовала загадочный пост в Instagram*, который, по мнению поклонников, адресован Бену Аффлеку. На фотографии Лопес едет на велосипеде, а подпись "Ох, куда ты пойдешь…" вызвала спекуляции о связи с недавними новостями об их разводе.

Фото: www.flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

Недавно стало известно, что Лопес и Аффлек наняли риелтора для продажи их дома, который они купили за $60 миллионов в прошлом году, рассчитывая получить за него около $65 миллионов.

В конце июня Дженнифер Лопес отправилась в отпуск, проведя время в компании друзей в Италии. В то время Бен Аффлек остался в Лос-Анджелесе с детьми. Папарацци запечатлели певицу на яхте, где она была одета в молочный топ-бандо и цветочные шорты с завышенной талией.