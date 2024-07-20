Дженнифер Лопес намекнула на отношения с Беном Аффлеком в Instagram*

Певица Дженнифер Лопес опубликовала загадочный пост в Instagram*, который, по мнению поклонников, адресован Бену Аффлеку. На фотографии Лопес едет на велосипеде, а подпись "Ох, куда ты пойдешь…" вызвала спекуляции о связи с недавними новостями об их разводе.
Недавно стало известно, что Лопес и Аффлек наняли риелтора для продажи их дома, который они купили за $60 миллионов в прошлом году, рассчитывая получить за него около $65 миллионов.
В конце июня Дженнифер Лопес отправилась в отпуск, проведя время в компании друзей в Италии. В то время Бен Аффлек остался в Лос-Анджелесе с детьми. Папарацци запечатлели певицу на яхте, где она была одета в молочный топ-бандо и цветочные шорты с завышенной талией.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.