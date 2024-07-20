Брэд Питт и Том Круз: новая вспышка давней вражды в Великобритании

Вражда Брэда Питта и Тома Круза: тридцать лет конфликта

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тридцать лет назад состоялась премьера фильма "Интервью с вампиром", и ровно столько же времени длится вражда между Брэдом Питтом и Томом Крузом, которые исполнили главные роли в картине. За эти три десятилетия актеры не снимались вместе и старались избегать друг друга. Однако сейчас, по иронии судьбы, оба работают над новыми проектами в Великобритании, что вызывает опасения инсайдеров о возможном обострении конфликта.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Издание In Touch Weekly, ссылаясь на анонимный источник, сообщает, что разногласия между актерами не утихают. Брэд Питт снимается в фильме о гонках "Формулы-1" в Лондоне, где уже долгое время живет Том Круз. Круз ревностно относится к своей "новой родине" и считает, что Питт пытается украсть его внимание и славу, работая с той же командой, что и он над фильмом "Миссия невыполнима". Круз уже публично критикует предстоящую ленту с Питтом и, по мнению инсайдеров, ситуация может выйти за рамки допустимого. Зная Брэда, у него тоже найдется что ответить.