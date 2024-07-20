Алена Краснова вернулась в Москву из США

Невестка Кристины Орбакайте застряла в лифте после возвращения в Россию

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена внука Аллы Пугачевой и невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова недавно вернулась в Москву из США.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм, PDM

После возвращения в столицу она успела встретиться с беременной подругой и посетить блогерскую вечеринку, на которую попала в неприятную ситуацию, застряв в лифте. В своих социальных сетях она поделилась, что ей пришлось провести часть вечеринки в душном лифте.

Причину своего возвращения Краснова пока не озвучила, добавив интригу в ситуацию. Ее муж Никита Пресняков на данный момент все еще находится в США.