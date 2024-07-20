Алена Краснова вернулась в Москву из США

Жена внука Аллы Пугачевой и невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова недавно вернулась в Москву из США.
После возвращения в столицу она успела встретиться с беременной подругой и посетить блогерскую вечеринку, на которую попала в неприятную ситуацию, застряв в лифте. В своих социальных сетях она поделилась, что ей пришлось провести часть вечеринки в душном лифте.
Причину своего возвращения Краснова пока не озвучила, добавив интригу в ситуацию. Ее муж Никита Пресняков на данный момент все еще находится в США.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.