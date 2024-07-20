SHAMAN: "Я счастлив жить в России"

Певец SHAMAN поделился своим мнением о зарубежном видеохостинге YouTube, выразив скептицизм по поводу его известности среди людей. Артист отметил, что мало кто знает о существовании этой платформы и задал риторический вопрос, предполагая, что YouTube не так уж и популярен.
Отвечая на вопрос корреспондента RT Кости Придыбайло об иноагентах, которых "корёжит от происходящего", SHAMAN лаконично пожелал им здоровья.
В завершение беседы SHAMAN подчеркнул, что он самый счастливый человек, потому что живёт в России.
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