Ким Кардашьян шокировала фанатов: рассказала о редком заболевании сына

Ким Кардашьян рассказала о редком заболевании кожи у сына

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ким Кардашьян поделилась информацией о редком кожном заболевании своего сына, который страдает легкой формой витилиго.

Фото: Openverse by Eva Rinaldi Celebrity Photographer, CC BY-SA 2.0

В интервью она рассказала, что псориаз передался ей от матери и теперь она передала витилиго своему сыну. Ким отметила, что состояние ребенка сейчас под контролем. Она также рассказала о своей борьбе с псориазом, который впервые появился у нее на вечеринке в честь дня рождения сына Кортни Кардашьян Мейсона. После этого она пробовала различные методы лечения, включая травы, холистический подход, диеты и кремы. Несмотря на все усилия, псориаз продолжает беспокоить ее.

Звезда также упомянула, что у ее детей бывает экзема, но не уточнила, у кого именно из сыновей диагностировано витилиго.