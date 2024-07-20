Ким Кардашьян шокировала фанатов: рассказала о редком заболевании сына

Ким Кардашьян поделилась информацией о редком кожном заболевании своего сына, который страдает легкой формой витилиго.
В интервью она рассказала, что псориаз передался ей от матери и теперь она передала витилиго своему сыну. Ким отметила, что состояние ребенка сейчас под контролем. Она также рассказала о своей борьбе с псориазом, который впервые появился у нее на вечеринке в честь дня рождения сына Кортни Кардашьян Мейсона. После этого она пробовала различные методы лечения, включая травы, холистический подход, диеты и кремы. Несмотря на все усилия, псориаз продолжает беспокоить ее.
Звезда также упомянула, что у ее детей бывает экзема, но не уточнила, у кого именно из сыновей диагностировано витилиго.
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