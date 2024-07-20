Певец Шаман шокировал заявлением о Байдене на митинге у посольства США

Певец Шаман (Ярослав Дронов) в рамках митинга-концерта у посольства США в Москве заявил, что ему безразлично, изменится ли мнение американцев о мировой ситуации после возможной смерти президента США Джо Байдена, так как ему важнее события в России.
Артист, известный хитом "Я русский", подчеркнул свою позицию, выступив с российским флагом и в свитшоте с надписью "Я русский". На мероприятие SHAMAN прибыл на автомобиле "Победа" 1957 года, где его встречали поклонники с плакатами. Певец несколько раз выкрикнул "Ура!" и "Правда и сила за нами!", прежде чем исполнить свои хиты, включая "Я русский" и "Душа нараспашку", сообщает News.ru.
Митинг-концерт был проведен в знак протеста против блокировки канала артиста на YouTube.
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