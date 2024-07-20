Тарасов выгнал Бузову из дома ради новой жены: Виктория Боня раскрыла секреты

Тарасов и Бузова продолжают вражду спустя годы после развода

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись в 2016 году, но до сих пор сохраняют взаимные обиды из-за громкого расставания.

Фото: soccer.ru by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Бузова лишилась загородного дома и автомобиля "Мерседес-Бенц", подаренного Тарасовым. Публичная критика друг друга стала регулярной.

Виктория Боня прокомментировала, что их отношения вечны, и выразила непонимание по поводу того, что Тарасов поселил в их бывшем доме новую жену, Анастасию Костенко.

"Один сделал на разводе карьеру, можно сказать, кормит семью — детей с новой женой", — передаёт слова Бони StarHit.

Бузова обвиняла Тарасова в тайной связи с Костенко, а он в свою очередь утверждал, что певица не была готова к семейной жизни.