Niletto выступил на дне рождения "Мисс Екатеринбург" за миллионы рублей

Владислава Тарасова отпраздновала юбилей с выступлением Niletto

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Niletto выступил на частной вечеринке в честь 30-летия "Мисс Екатеринбург-2015" Владиславы Тарасовой.

Фото: youtube.com by канал KIRILL SARYCHEV, PDM

Празднование прошло в загородном поселке под Екатеринбургом, где именинница предстала в золотистом платье с пайетками. Среди гостей были родные, друзья и другие победительницы конкурса красоты "Мисс Екатеринбург" Нина Стрельцова (2010) и Елизавета Аниховская (2016).

Вечер прошел весело, с танцами и сюрпризом в виде выступления Niletto, который исполнил свои хиты и поздравил виновницу торжества. Стоимость выступления певца на подобных мероприятиях оценивается в 4-6 миллионов рублей, сообщает "Комсомольская Правда".

Именинница сменила два наряда за вечер, сначала в золотом платье, затем в белом с игривым вырезом и бахромой. Владислава Тарасова в настоящее время занимается блогерством.