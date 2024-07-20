Элджей нашёл замену Насте Ивлеевой: сходство с новой пассией удивило фанатов

Элджей опубликовал фото с новой девушкой Anikv

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруг блогера Насти Ивлеевой, рэпер Элджей, опубликовал в социальных сетях снимки, где он обнимает певицу грузинского происхождения Anikv (Анну Онанову).

Фото: Социальные сети by Элджей, PDM

В комментариях некоторые поклонники заметили сходство Anikv с бывшей женой Элджея и назвали ее "второй Ивлеевой", в то время как другие выразили радость за личную жизнь артиста спустя три года после развода.

Ирина Грешнева не согласилась с мнением о схожести, отметив разные цвет волос и форму носа, сообщает News.ru. Фанат Николай Зубарев выразил мнение, что Настя Ивлеева лучше и призвал к их примирению.