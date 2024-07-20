Элджей нашёл замену Насте Ивлеевой: сходство с новой пассией удивило фанатов

Экс-супруг блогера Насти Ивлеевой, рэпер Элджей, опубликовал в социальных сетях снимки, где он обнимает певицу грузинского происхождения Anikv (Анну Онанову).
В комментариях некоторые поклонники заметили сходство Anikv с бывшей женой Элджея и назвали ее "второй Ивлеевой", в то время как другие выразили радость за личную жизнь артиста спустя три года после развода.
Ирина Грешнева не согласилась с мнением о схожести, отметив разные цвет волос и форму носа, сообщает News.ru. Фанат Николай Зубарев выразил мнение, что Настя Ивлеева лучше и призвал к их примирению.
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