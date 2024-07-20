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Жена внука Пугачёвой неожиданно вернулась в Москву и застряла в лифте с подругами

Алёна Краснова вернулась в Москву и встретилась с друзьями

1:13
Шоу-бизнес

Семья Аллы Пугачёвой в настоящее время находится в разных уголках мира. Примадонна вместе с младшими детьми Лизой и Гарри проживает в Юрмале, тогда как её дочь Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией живет в США.

Алёна Краснова вернулась в Москву и встретилась с друзьями
Фото: Социальные сети by Алёна Краснова, PDM

Старший внук Аллы Борисовны, Никита Пресняков, больше года назад тайно уехал в Америку со своей женой Аленой Красновой. До недавнего времени никто из семьи певицы не возвращался в Россию. Однако недавно Алена Краснова вернулась в Москву, где встретилась с беременной подругой и посетила блогерскую вечеринку. Вечеринка закончилась неожиданно, так как Алена застряла в лифте с подругами. Цель её возвращения в Москву остается неизвестной, сообщает "Комсомольская Правда".

В то время Никита гастролирует по американским городам, выступая в барах перед эмигрантами и исполняя русские хиты 2000-х годов. Его бабушка, Елена Преснякова, рассказала, что Никита скучает по России, но не планирует возвращаться из-за страха перед критикой и желанием построить карьеру за рубежом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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