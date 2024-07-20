Лера Кудрявцева напомнила о предсказании Жириновского о покушении на Трампа

Лера Кудрявцева показала ещё одно предсказание Жириновского

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева предоставила ещё одно доказательство провидческого дара покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Фото: gov.ru by Государственная Дума, CC BY 4.0

Ведущая шоу "Секрет на миллион" опубликовала в своём Telegram-канале видео с выступления Владимира Жириновского.

"Трамп что-то не то будет делать — убьют как Джона Кеннеди. В каком то-штате случайно какой-то сумасшедший взял и убил", — сказал Владимир Вольфович.

Далее следовали недавние кадры с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Ранее певец и композитор Игорь Николаев высказался о несбывшемся пророчестве Жириновского, который заявлял, что артист умрёт раньше него.