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Садальский высказался о коллегах по кинематографу: "Фатеева со Светличной уже доходяги"

Садальский рассказал, как сложилась судьба звёзд культового фильма СССР

1:07
Шоу-бизнес

Станислав Садальский перечислил актёров, которые снимались в фильме "Место встречи изменить нельзя" и рассказал, кто из них ещё жив.

Садальский рассказал, как сложилась судьба звёзд культового фильма СССР
Фото: https://vk.com/stassadalsky by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public doman

Актёр сыгравший "Кирпича" в фильме "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что грядёт юбилей культового фильма — 45 лет с даты выхода картины в 1979 году.

Заслуженный артист РСФСР с горечью отметил, что многих звёзд фильма уже нет в живых.

"Сколько поумирало с тех пор, и Джигарханян, и Юрский, и Куравлёв, и Градова, и Бортник, и Крачковская, и Заклунная. И каскадёры все поуходили, Жариков вот последним недавно умер. Фатеева со Светличной уже доходяги", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Артист отметил, что некоторые снимавшиеся в фильме актёры ещё здравствуют. Среди них — Лариса Гузеева, Владимир Конкин, Нина Корниенко и другие.

Ранее Садальский рассказал, как Дональд Трамп помог режиссёру Леониду Гайдаю.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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