Садальский высказался о коллегах по кинематографу: "Фатеева со Светличной уже доходяги"

Станислав Садальский перечислил актёров, которые снимались в фильме "Место встречи изменить нельзя" и рассказал, кто из них ещё жив.
Актёр сыгравший "Кирпича" в фильме "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что грядёт юбилей культового фильма — 45 лет с даты выхода картины в 1979 году.
Заслуженный артист РСФСР с горечью отметил, что многих звёзд фильма уже нет в живых.
"Сколько поумирало с тех пор, и Джигарханян, и Юрский, и Куравлёв, и Градова, и Бортник, и Крачковская, и Заклунная. И каскадёры все поуходили, Жариков вот последним недавно умер. Фатеева со Светличной уже доходяги", — написал Садальский в своём Telegram-канале.
Артист отметил, что некоторые снимавшиеся в фильме актёры ещё здравствуют. Среди них — Лариса Гузеева, Владимир Конкин, Нина Корниенко и другие.
Ранее Садальский рассказал, как Дональд Трамп помог режиссёру Леониду Гайдаю.
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