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Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд потратила почти миллион рублей на кроссовки

Актриса Анна Пересильд потратила почти миллион рублей на обувь

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Шоу-бизнес

Актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгюль из сериала "Слово пацана", устроила себе королевский шопинг.

Актриса Анна Пересильд потратила почти миллион рублей на обувь
Фото: https://vk.com/anka_peresild by ВК-аккаунт Анны Пересильд is licensed under public doman

15-летняя актриса стала участницей шоу на YouTube-канале Никиты Ефремова. Девушка явилась в магазин брендовой обуви и закупилась там кроссовками на сумму 700 тысяч рублей.

Покупки дочка звезды фильма "Вызов" Юлии Пересильд совершала в компании своей младшей сестры Марии.

Анна объяснила, что вся купленная ей обувь послужит подарками.

Ранее Ксению Собчак восхитили фотографии юной актрисы Анны Пересильд в выпускном платье.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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