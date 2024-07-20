Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд потратила почти миллион рублей на кроссовки

Актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгюль из сериала "Слово пацана", устроила себе королевский шопинг.
15-летняя актриса стала участницей шоу на YouTube-канале Никиты Ефремова. Девушка явилась в магазин брендовой обуви и закупилась там кроссовками на сумму 700 тысяч рублей.
Покупки дочка звезды фильма "Вызов" Юлии Пересильд совершала в компании своей младшей сестры Марии.
Анна объяснила, что вся купленная ей обувь послужит подарками.
Ранее Ксению Собчак восхитили фотографии юной актрисы Анны Пересильд в выпускном платье.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.