Митя Фомин пристыдил девушек за мечты о богатых любовниках и нежелание работать

Солист группы Hi-Fi Митя Фомин объяснил, за что осуждает современных представительниц прекрасного пола.
Исполнитель хита "Вся будет хорошо" пристыдил современных девушек за меркантильность. Он отметил, что барышни ничего из себя не представляют, а только стремятся обзавестись состоятельными любовниками.
Он объяснил, что не может простить девушкам желание не работать.
"Ты можешь быть кем угодно, все профессии важны. Она может быть конечно домохозяйкой, мамой — это тоже фантастическая профессия, но это право надо заслужить", — выразил своё мнение певец.
Ранее Митя Фомин рассказал печальную историю из своего детства, полного травм, буллинга и предательства.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.