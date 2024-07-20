Митя Фомин пристыдил девушек за мечты о богатых любовниках и нежелание работать

Певец Митя Фомин раскритиковал современных девушек за меркантильность

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы Hi-Fi Митя Фомин объяснил, за что осуждает современных представительниц прекрасного пола.

Фото: https://vk.com/mitya_fomin by ВК-аккаунт Мити Фомина is licensed under public doman

Исполнитель хита "Вся будет хорошо" пристыдил современных девушек за меркантильность. Он отметил, что барышни ничего из себя не представляют, а только стремятся обзавестись состоятельными любовниками.

Он объяснил, что не может простить девушкам желание не работать.

"Ты можешь быть кем угодно, все профессии важны. Она может быть конечно домохозяйкой, мамой — это тоже фантастическая профессия, но это право надо заслужить", — выразил своё мнение певец.

Ранее Митя Фомин рассказал печальную историю из своего детства, полного травм, буллинга и предательства.