Паша Техник сорвал свой собственный концерт в Казани, убежав от организаторов

Паша Техник убежал с собственного концерта в Казани

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Блогер Паша Техник разочаровал своих поклонников, скрывшись со своего выступления в Республике Татарстан.

Фото: https://vk.com/texnikpasharare by ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman

Находящийся в неадекватном состоянии звезда интернета Паша Техник не явился на свой концерт в Казани, устроив побег от организаторов.

Техника ждали в казанском ночном клубе. Блогер дже приехал в столицу Татарстана, однако после того, как он заселился в отель, он перестал отвечать за свои поступки.

"Я очень старался привезти Техника и сделал всё, что мог. Но, к сожалению, сейчас он убегает от меня по улице и кричит, что ему на всё ……", — объяснил организатор концерта, оправдавшись за сорванное выступление знаменитости.

Запланированное выступление Техника в Челябинске предусмотрительно отменили. Блогер пообещал вернуть деньги за проданные билеты.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на блогера Пашу Техника.