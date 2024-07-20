Паша Техник сорвал свой собственный концерт в Казани, убежав от организаторов

Блогер Паша Техник разочаровал своих поклонников, скрывшись со своего выступления в Республике Татарстан.
Находящийся в неадекватном состоянии звезда интернета Паша Техник не явился на свой концерт в Казани, устроив побег от организаторов.
Техника ждали в казанском ночном клубе. Блогер дже приехал в столицу Татарстана, однако после того, как он заселился в отель, он перестал отвечать за свои поступки.
"Я очень старался привезти Техника и сделал всё, что мог. Но, к сожалению, сейчас он убегает от меня по улице и кричит, что ему на всё ……", — объяснил организатор концерта, оправдавшись за сорванное выступление знаменитости.
Запланированное выступление Техника в Челябинске предусмотрительно отменили. Блогер пообещал вернуть деньги за проданные билеты.
Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на блогера Пашу Техника.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.