Уходившая от мужа Лера Кудрявцева предстала в свадебном платье

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в личном блоге видеороликом, на котором предстала в свадебном платье. Она выбрала наряд с корсетом и пышной фатой.
Замужняя Лера Кудрявцева, которая уже больше десяти лет состоит в браке с экс-хоккеистом Игорем Макаровым, таким образом сообщила поклонникам о выходе своей новой песни "Горько".
"Наперекор ветрам и невзгодам, русские женщины и в 18, и в 50 лет верят в чудо и любовь, и это их уникальная отличительная черта!" — написала Кудрявцева.
Свою новую композицию телеведущая записала с близкой подругой, звёздной правозащитницей Катей Гордон.
Поклонники заявили, что знаменитости выглядят на 30 лет и находятся в отличной форме.
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