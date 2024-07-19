Уходившая от мужа Лера Кудрявцева предстала в свадебном платье

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видеоролик в свадебном платье

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в личном блоге видеороликом, на котором предстала в свадебном платье. Она выбрала наряд с корсетом и пышной фатой.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Леры Кудрявцевой в Инстаграм, PDM

Замужняя Лера Кудрявцева, которая уже больше десяти лет состоит в браке с экс-хоккеистом Игорем Макаровым, таким образом сообщила поклонникам о выходе своей новой песни "Горько".

"Наперекор ветрам и невзгодам, русские женщины и в 18, и в 50 лет верят в чудо и любовь, и это их уникальная отличительная черта!" — написала Кудрявцева.

Свою новую композицию телеведущая записала с близкой подругой, звёздной правозащитницей Катей Гордон.

Поклонники заявили, что знаменитости выглядят на 30 лет и находятся в отличной форме.

Ранее израильский драматург рассказал, как израильтяне отреагировали на отъезд Аллы Пугачёвой.