Голливудские актёры Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи отказались от использования дезодорантов

Голливудские актёры Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи не пользуются дезодорантами

Голливудская актриса Кейт Хадсон в шоу "Watch What Happened Live" призналась, что не пользуется дезодорантами, как и её коллега Мэттью Макконахи.

Фото: youtube.com by канал The best role, PDM

Такое заявление артистка сделала, отвечая на вопрос ведущего, заставляла ли она Макконахи использовать дезодорант во время съёмок романтической комедии "Золото дураков".

"Нет! Он не пользуется дезодорантами. И, кстати, я тоже", — поделилась Хадсон.

Хадсон подчеркнула, что у Макконахи имеется отчётливый запах, который легко учуять даже на расстоянии.

Мэттью Макконахи в 2005 году впервые признался, что не пользуется обычным средством гигиены уже 20 лет.

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