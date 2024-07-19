Стас Пьеха сделал неожиданное заявление про профессию артиста

Певец Стас Пьеха в беседе с 78.ru во время фестиваля "Белые ночи" в Санкт-Петербурге признался, что считает профессию артиста омерзительной для мужчины.
При этом, артист находит её и прекрасной.
По словам Стаса Пьехи, он не может смотреться в зеркало дольше 30 секунд, так как потом начинает видеть изъяны. По этой причине он не понимает, как зрительницы могут наблюдать за ним два часа на концерте.
"И я думаю, на кого ещё так долго могут смотреть? Только на артиста", — высказался исполнитель.
В заключение певец признался, что боится потерять голос прямо на сцене, но уже придумал, что будет читать стихи или показывать фокусы, если такое случится.
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