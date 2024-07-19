Стас Пьеха сделал неожиданное заявление про профессию артиста

Певец Стас Пьеха считает профессию артиста омерзительной для мужчины

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Певец Стас Пьеха в беседе с 78.ru во время фестиваля "Белые ночи" в Санкт-Петербурге признался, что считает профессию артиста омерзительной для мужчины.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

При этом, артист находит её и прекрасной.

По словам Стаса Пьехи, он не может смотреться в зеркало дольше 30 секунд, так как потом начинает видеть изъяны. По этой причине он не понимает, как зрительницы могут наблюдать за ним два часа на концерте.

"И я думаю, на кого ещё так долго могут смотреть? Только на артиста", — высказался исполнитель.

В заключение певец признался, что боится потерять голос прямо на сцене, но уже придумал, что будет читать стихи или показывать фокусы, если такое случится.

Ранее стало известно, что бывший муж Татьяны Булановой женился в третий раз.