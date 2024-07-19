Бывший муж Татьяны Булановой сообщил о третьей женитьбе и показал фото

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов в личном блоге сообщил, что женился на возлюбленной Анастасии Кулешовой.
Он поделился кадром, снятым в ресторане с видом на Исаакиевский собор.
"Коротко о сегодняшнем дне", — написал заслуженный мастер спорта.
Бывший муж певицы Татьяны Булановой рассекретил роман с молодой бизнесвумен в 2023 году. Известно, что в декабре того же года спортсмен сделал предложение возлюбленной. В мае 2024 года пара подала заявление в ЗАГС и сообщила поклонникам о предстоящем торжестве.
Владислав Радимов был дважды женат. От первой супруги Лоры у него есть дочь Александра. Певица Татьяна Буланова, будучи второй женой, подарила ему сына Никиту.
Ранее певица Вера Брежнева показала интерьер квартиры в Киеве.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.