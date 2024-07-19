Бывший муж Татьяны Булановой сообщил о третьей женитьбе и показал фото

Бывший муж Татьяны Булановой сообщил, что женился в третий раз

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов в личном блоге сообщил, что женился на возлюбленной Анастасии Кулешовой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Владислава Радимова в Инстаграм, PDM

Он поделился кадром, снятым в ресторане с видом на Исаакиевский собор.

"Коротко о сегодняшнем дне", — написал заслуженный мастер спорта.

Бывший муж певицы Татьяны Булановой рассекретил роман с молодой бизнесвумен в 2023 году. Известно, что в декабре того же года спортсмен сделал предложение возлюбленной. В мае 2024 года пара подала заявление в ЗАГС и сообщила поклонникам о предстоящем торжестве.

Владислав Радимов был дважды женат. От первой супруги Лоры у него есть дочь Александра. Певица Татьяна Буланова, будучи второй женой, подарила ему сына Никиту.

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