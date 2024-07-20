Adidas в скандале: Беллу Хадид убрали из рекламы после возмущения общественности

Adidas приносит извинения за участие Беллы Хадид в рекламе ретро-кроссовок

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Компания Adidas принесла извинения за участие модели палестинского происхождения Беллы Хадид в рекламе ретро-кроссовок, созданных для Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

В то время палестинская террористическая группировка "Чёрный сентябрь" убила 11 израильских спортсменов и полицейского, что вызвало резкую критику Американского еврейского комитета.

В своем заявлении Adidas признала, что покупатели провели аналогии с трагическими событиями, хотя это было непреднамеренно, и извинилась за причиненное беспокойство. Компания уже удалила все рекламные материалы с участием Беллы Хадид.