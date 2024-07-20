Adidas в скандале: Беллу Хадид убрали из рекламы после возмущения общественности

Компания Adidas принесла извинения за участие модели палестинского происхождения Беллы Хадид в рекламе ретро-кроссовок, созданных для Олимпиады 1972 года в Мюнхене.
В то время палестинская террористическая группировка "Чёрный сентябрь" убила 11 израильских спортсменов и полицейского, что вызвало резкую критику Американского еврейского комитета.
В своем заявлении Adidas признала, что покупатели провели аналогии с трагическими событиями, хотя это было непреднамеренно, и извинилась за причиненное беспокойство. Компания уже удалила все рекламные материалы с участием Беллы Хадид.
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