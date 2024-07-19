Дочь Киркорова повторила его скандальную выходку с "розовой кофточкой"

Киркорова критикуют за пародию его дочери на скандал с "розовой кофточкой"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров подвергся критике после того, как его 12-летняя дочь Алла-Виктория опубликовала в социальных сетях видео, в котором пародировала знаменитый скандал отца с журналисткой в "розовой кофточке".

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Девочка нарисовала усы и бороду фломастером, а также подвела глаза, как у отца. Она включила запись инцидента и попыталась скопировать его поведение, включая жесткие ругательства.

Обозреватель Царьграда Александр Бабицкий осудил поступок, заявив, что это пример детей, выросших в роскоши и использующих скандалы для саморекламы. Поклонники Киркорова также негативно отреагировали на ролик.