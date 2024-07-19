Сергей Шнуров решил не возвращать 140 млн за отменённые концерты

Сергей Шнуров оспаривает возврат 140 млн рублей за отменённые концерты в Москве

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Сергей Шнуров отказался вернуть 140 млн рублей за отмененные концерты в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Рамблер. Агент Шнурова пытается оспорить решение суда о взыскании 90 млн рублей за отмененный концерт в "Лужниках" в сентябре 2023 года и 50 млн за срыв выступления в Санкт-Петербурге.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Шнуров должен был выступить в Москве, но не получил разрешение от мэрии. Организатор предложил альтернативную площадку, но Сергей настаивал на "Лужниках".

После этого компания потребовала возврат аванса в размере 90 млн рублей. Несмотря на отмену, Шнуров приехал на арену с музыкантами и нотариусом, чтобы зафиксировать формальное выполнение обязательств, после чего расторг договор и отказался от концерта в Санкт-Петербурге.