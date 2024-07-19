Гостиная Веры Брежневой: мрамор, золото и панорамные окна

Вера Брежнева показала интерьер новой гостиной с панорамными окнами

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала интерьер своей гостиной с панорамными окнами, где вся мебель выполнена в кремовых оттенках. В центре комнаты расположены мраморный и позолоченный столики, огромный телевизор и растение в керамическом горшке.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Вера Брежнева, замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года, подтвердила развод в октябре 2023 года. Причины расставания пара не раскрыла. В апреле Вера показала отдых на их вилле в Италии, не уточняя, с кем проводит время. В 2001 году она родила дочь Софью от Виталия Войченко.

Девочка носит фамилию отчима, бизнесмена Михаила Кипермана, которого она очень полюбила и оставила фамилию даже после развода матери с ним.