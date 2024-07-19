Украинская певица Вера Брежнева засветила на фото интерьеры квартиры в Киеве

Певица Вера Брежнева показала интерьеры квартиры в Киеве

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Вера Брежнева в личном блоге показала редкие фото интерьера квартиры в Киеве.

Фото: youtube.com by канал Аделя Исламгулова, PDM

На снимке можно увидеть гостиную комнату с панорамными окнами. Вся мебель выполнена в кремовых оттенках. В центре стоят мраморный и позолоченный столики, также можно увидеть телевизор и растение в горшке.

Вера Брежнева в прошлом году сообщила о разводе с супругом, продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака. В свежем интервью она призналась, что ей тяжело далось расставание с любимым мужчиной, поэтому она даже не может говорить об этом без слёз.

У Веры Брежневой есть две дочери от разных мужчин — Софья Киперман и Сара Киперман. Старшая наследница взяла фамилию отчима и отказалась её менять после развода матери с бизнесменом.

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