Украинская певица Вера Брежнева засветила на фото интерьеры квартиры в Киеве

Украинская певица Вера Брежнева в личном блоге показала редкие фото интерьера квартиры в Киеве.
На снимке можно увидеть гостиную комнату с панорамными окнами. Вся мебель выполнена в кремовых оттенках. В центре стоят мраморный и позолоченный столики, также можно увидеть телевизор и растение в горшке.
Вера Брежнева в прошлом году сообщила о разводе с супругом, продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака. В свежем интервью она призналась, что ей тяжело далось расставание с любимым мужчиной, поэтому она даже не может говорить об этом без слёз.
У Веры Брежневой есть две дочери от разных мужчин — Софья Киперман и Сара Киперман. Старшая наследница взяла фамилию отчима и отказалась её менять после развода матери с бизнесменом.
Ранее мать Гарика Харламова показала семейные фото.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.