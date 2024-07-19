Мать Гарика Харламова показала семейные кадры с новой невесткой

Мать Гарика Харламова опубликовала семейные фото с сыном и его новой супругой

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать юмориста Гарика Харламова в личном блоге поделилась семейными кадрами с сыном и его новоиспечённой супругой, актрисой Катериной Ковальчук. Вместе с ними женщина отправилась в Сочи, где молодожёны проводили медовый месяц.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Натальи Харламовой в Инстаграм, PDM

Родительница комика подписала выставленные кадры их теперь уже общей фамилией: "Харламовы".

Поклонники пришли в восторг от семейной идиллии, которая сложилась в отношениях свекрови и невестки.

"Поздравляю! Можно бесконечно радоваться вашему семейному счастью", — написал один из комментаторов.

Катерина Ковальчук стала третьей женой юмориста Гарика Харламова. В 2020 году он расстался с актрисой Кристиной Асмус, подарившей ему дочь Анастасию.

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