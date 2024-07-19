"Если вас бьют, это не любовь": Валерия вспомнила о браке с Александром Шульгиным

Пережившая домашнее насилие Валерия призвала женщин уходить от абьюзеров

Певица Валерия в личном блоге вспомнила, как решилась уйти от второго мужа, продюсера Александра Шульгина, неоднократно поднимавшего на неё руку. Артистка призвала женщин убегать от таких мужчин.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, PDM

Валерия пояснила, что и сама прошла через такой ад, поэтому понимает всю сложность ситуации.

"Я хочу, чтобы каждая из вас знала: если вас бьют, это не любовь. Если вы или кто-то из ваших близких столкнулись с насилием, не молчите! Обратитесь за помощью. Поверьте, когда я решилась на такой поступок, мне было очень непросто, я была публичным человеком", — отметила певица.

Исполнительница не скрывает, что однажды чаша терпения переполнилась, и она рискнула — в итоге, она сумела дать своим детям нормальное детство, а себе подарить возможность на счастье.

Певица Валерия родила от Александра Шульгина троих детей — дочь Анну, сыновей Артемия и Арсения.

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