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"Если вас бьют, это не любовь": Валерия вспомнила о браке с Александром Шульгиным

Пережившая домашнее насилие Валерия призвала женщин уходить от абьюзеров

Шоу-бизнес

Певица Валерия в личном блоге вспомнила, как решилась уйти от второго мужа, продюсера Александра Шульгина, неоднократно поднимавшего на неё руку. Артистка призвала женщин убегать от таких мужчин.

Пережившая домашнее насилие Валерия призвала женщин уходить от абьюзеров
Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, PDM

Валерия пояснила, что и сама прошла через такой ад, поэтому понимает всю сложность ситуации.

"Я хочу, чтобы каждая из вас знала: если вас бьют, это не любовь. Если вы или кто-то из ваших близких столкнулись с насилием, не молчите! Обратитесь за помощью. Поверьте, когда я решилась на такой поступок, мне было очень непросто, я была публичным человеком", — отметила певица.

Исполнительница не скрывает, что однажды чаша терпения переполнилась, и она рискнула — в итоге, она сумела дать своим детям нормальное детство, а себе подарить возможность на счастье.

Певица Валерия родила от Александра Шульгина троих детей — дочь Анну, сыновей Артемия и Арсения.

Ранее дочь Веры Глаголевой продемонстрировала свой наряд на свадьбе у сестры.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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