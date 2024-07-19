"Затмила невесту": супруга хоккеиста Овечкина появилась на свадьбе сестры

Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой и супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская появилась на свадьбе сестры Анны Нахапетовой в откровенном платье.
В личном блоге она опубликовала несколько кадров с разных ракурсов, продемонстрировав выбранный наряд. Поклонники отметили, что она шикарно выглядит и, скорее всего, затмила невесту.
"Невозможно оторвать взгляд", — написал один из комментаторов.
Анастасия Шубская вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина 8 августа 2016 года. Вместе они воспитывают двоих сыновей — Сергея и Илью.
Ранее дочь Юлии Началовой поделилась эмоциями от поступления во ВГИК.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.