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"Затмила невесту": супруга хоккеиста Овечкина появилась на свадьбе сестры

Жена хоккеиста Овечкина в откровенном платье появилась на свадьбе сестры

Шоу-бизнес

Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой и супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская появилась на свадьбе сестры Анны Нахапетовой в откровенном платье.

Жена хоккеиста Овечкина в откровенном платье появилась на свадьбе сестры
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Шубской в Инстаграм, PDM

В личном блоге она опубликовала несколько кадров с разных ракурсов, продемонстрировав выбранный наряд. Поклонники отметили, что она шикарно выглядит и, скорее всего, затмила невесту.

"Невозможно оторвать взгляд", — написал один из комментаторов.

Анастасия Шубская вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина 8 августа 2016 года. Вместе они воспитывают двоих сыновей — Сергея и Илью.

Ранее дочь Юлии Началовой поделилась эмоциями от поступления во ВГИК.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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