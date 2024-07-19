"Один шанс на миллион": дочь Юлии Началовой рассказала про поступление во ВГИК

Дочь Юлии Началовой заявила, что поступление во ВГИК было её мечтой

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина в беседе с VOICE призналась, что поступление во ВГИК было её мечтой. Она отметила, что ей выпал один шанс на миллион.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Веры Алдониной в Инстаграм, PDM

Известно, что девушка поступила на курс народного артиста РФ Александра Михайлова, прославившегося ролью в картине "Любовь и голуби".

"Александр Яковлевич за три недели набрал 28 студентов. Мы, счастливые, заходим в аудиторию, а он говорит такую фразу: "Вот 28 панфиловцев!". Если честно, даже не могу достойно описать все свои впечатления нормальными словами, потому что это неописуемо!" — поделилась эмоциями наследница Юлии Началовой.

Вера Алдонина успешно сдала ЕГЭ по предметам, которые требовались ей для поступления, и прошла все вступительные экзамены во ВГИК.

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