"Один шанс на миллион": дочь Юлии Началовой рассказала про поступление во ВГИК

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина в беседе с VOICE призналась, что поступление во ВГИК было её мечтой. Она отметила, что ей выпал один шанс на миллион.
Известно, что девушка поступила на курс народного артиста РФ Александра Михайлова, прославившегося ролью в картине "Любовь и голуби".
"Александр Яковлевич за три недели набрал 28 студентов. Мы, счастливые, заходим в аудиторию, а он говорит такую фразу: "Вот 28 панфиловцев!". Если честно, даже не могу достойно описать все свои впечатления нормальными словами, потому что это неописуемо!" — поделилась эмоциями наследница Юлии Началовой.
Вера Алдонина успешно сдала ЕГЭ по предметам, которые требовались ей для поступления, и прошла все вступительные экзамены во ВГИК.
Ранее певица Юлия Паршута ответила на вопрос о возлюбленном.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.