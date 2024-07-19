Юлия Паршута откровенно ответила на вопрос о возлюбленном

Певица Юлия Паршута в беседе с 78. ru во время фестиваля "Белые ночи" в Санкт-Петербурге призналась, что в настоящее время мечтает влюбиться.
Журналисты поинтересовались у артистки, есть ли у неё возлюбленный.
"Сейчас так получилось, что моё сердце освобождается", — неоднозначно ответила бывшая участница "Фабрики звёзд".
Юлия Паршута отметила, что хотела бы влюбиться, так как любовь для неё - это доброта, доверие и вообще всё.
Юлия Паршута в одном из интервью рассказывала, что столкнулась с насилием и абьюзом в отношениях, от которых очень долго отходила.
Ранее стало известно, на каких условиях младшая сестра Софии Ротару готова выступить перед россиянами.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.