Стало известно, на каких условиях готова выступить перед россиянами поддерживающая ВСУ младшая сестра Ротару

Младшая сестра советской певицы Софии Ротару Аурика готова выступить перед россиянами за пять тысяч евро (примерно 480 тысяч рублей). Об этом пишет "Абзац".
Аурика Ротару не прекратила выступления после начала СВО, как сделала её сестра, и с удовольствием общается с прессой. Она отметила, что все заработанные средства направляет на помощь украинской армии.
При этом младшая сестра Софии Ротару отметила, что готова выступить и перед россиянами за границей, но при соблюдении определённых условий. Например, за час выступления она хочет пять тысяч евро. Помимо этого, ей необходимо предоставить люксовые номера для проживания.
Директор артистки отметила, что выступать она согласна только на украинском и молдавском языках. Вместе с певицей на сцене будут танцоры и звукорежиссёр.
Ранее Алла Пугачёва обратилась к внуку через соцсети.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.