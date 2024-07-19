Стало известно, на каких условиях готова выступить перед россиянами поддерживающая ВСУ младшая сестра Ротару

Младшая сестра певицы Ротару готова выступить перед россиянами за 5000 евро

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Младшая сестра советской певицы Софии Ротару Аурика готова выступить перед россиянами за пять тысяч евро (примерно 480 тысяч рублей). Об этом пишет "Абзац".

Фото: youtube.com by канал PRO STARS, PDM

Аурика Ротару не прекратила выступления после начала СВО, как сделала её сестра, и с удовольствием общается с прессой. Она отметила, что все заработанные средства направляет на помощь украинской армии.

При этом младшая сестра Софии Ротару отметила, что готова выступить и перед россиянами за границей, но при соблюдении определённых условий. Например, за час выступления она хочет пять тысяч евро. Помимо этого, ей необходимо предоставить люксовые номера для проживания.

Директор артистки отметила, что выступать она согласна только на украинском и молдавском языках. Вместе с певицей на сцене будут танцоры и звукорежиссёр.

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