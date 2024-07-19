Рэпер Macan показал новую возлюбленную, в аккаунте которой есть фото в купальнике

Рэпер Macan закрутил роман с Марией Мотиной, выкладывающей фото в купальниках

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, закрутил роман с участницей шоу "Невеста. Экстра любовь" Марией Мотиной. Об этом пишет Super.

Фото: instagram.com by личный аккаунт рэпера Macan в Инстаграм, PDM

Молодые люди выкладывают в соцсетях совместные снимки, тем самым провоцируя слухи об отношениях.

22-летняя модель не только боролась за сердце экстрасенса Константина Гецати в популярном телешоу, но и ведёт популярный блог. Также в её аккаунте были замечены фотографии в бикини.

Сам рэп-исполнитель в одном из интервью утверждал, что для него неприемлем откровенный контент в купальниках от потенциальной возлюбленной.

Ранее Эвелина Блёданс высказалась о Марии Погребняк, с которой участвовала в шоу "Звёзды в Африке".