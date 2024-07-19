Рэпер Macan показал новую возлюбленную, в аккаунте которой есть фото в купальнике

Рэп-исполнитель Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, закрутил роман с участницей шоу "Невеста. Экстра любовь" Марией Мотиной. Об этом пишет Super.
Молодые люди выкладывают в соцсетях совместные снимки, тем самым провоцируя слухи об отношениях.
22-летняя модель не только боролась за сердце экстрасенса Константина Гецати в популярном телешоу, но и ведёт популярный блог. Также в её аккаунте были замечены фотографии в бикини.
Сам рэп-исполнитель в одном из интервью утверждал, что для него неприемлем откровенный контент в купальниках от потенциальной возлюбленной.
Ранее Эвелина Блёданс высказалась о Марии Погребняк, с которой участвовала в шоу "Звёзды в Африке".
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.