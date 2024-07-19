"Губастенькие, глазастенькие нравятся мужчинам": 55-летняя Эвелина Блёданс высказалась о "пластиковой" Марии Погребняк

Эвелина Блёданс назвала Марию Погребняк "шикарной, пластиковой куклой"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Эвелина Блёданс в Rutube-шоу "Злые языки" высказалась о модели Марии Погребняк, с которой у неё случился конфликт во время участия в реалити-проекте "Звёзды в Африке".

Фото: youtube.com by канал Алина Кайзер, PDM

Она отметила, что Мария является "шикарной, пластиковой куклой". Это связано с тем, что Погребняк сделала себе несколько пластических операций, на которые Блёданс не готова решиться.

"Куколка классная, человек замечательный, Машу я люблю!" — заявила Блёданс.

Эвелина Блёданс в свои 55 лет предпочитает делать различные косметологические процедуры, но отказывается ложиться под нож хирурга. Она отмечает, что ей это не требуется, так как у неё нет лишнего жира.

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