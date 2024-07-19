Экс-участница "Фабрики звёзд" Светикова рассказала, кем могут стать её сыновья в будущем

Певица Светлана Светикова считает, что её сыновья могли бы выступать на сцене

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и экс-участница "Фабрики звёзд" Светлана Светикова в беседе с VOICE рассказала, что её сыновья ещё только ищут себя, но ей кажется, что они будут петь на сцене.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

Светлана Светикова воспитывает двоих сыновей — десятилетнего Милана и шестилетнего Кристиана — от фигуриста-акробата Алексея Полищука. Артистка отмечает, что с наследниками у неё сложись тёплые дружеские отношения.

"Мы прямо дружим. Для меня это драгоценно. Абсолютное доверие и нежнейшая любовь", — поделилась исполнительница.

В настоящее время мальчики интересуются математикой и любительским спортом. Однако Светикова отмечает, что у обоих идеальный слух.

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